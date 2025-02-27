Ünlü İspanyol içerik üreticisi TheGrefg, son dönemde YouTube içeriklerine daha fazla ağırlık vererek özellikle seyahat temalı videolar üretmeye başladı. Kings League için Brezilya’ya seyahat eden TheGrefg, burada Neymar ile bir araya gelme fırsatı yakaladı. Ayrıca bu özel buluşmaya, futbolcunun büyük bir hayranı olan bir takipçisini de davet ederek ona unutulmaz bir an yaşattı.

"HER GÜN OYNUYORUM"

TheGrefg, sohbet sırasında uzun süredir dolaşan bir iddiayı Neymar’a doğrudan sordu. Yıldız futbolcunun Counter Strike’ta inanılmaz saatler geçirdiği biliniyordu ve TheGrefg, "Belli bir oyunda inanılmaz saatler harcadığını duydum" diyerek Neymar’ı konu hakkında konuşmaya teşvik etti. Brezilyalı oyuncu bu sözlere gülerek yanıt verdi ve Counter Strike’a olan düşkünlüğünü açıkça kabul etti.

Neymar, Counter Strike’a olan ilgisinin yıllar öncesine dayandığını ve bu süreçte oyun açıkken geçen sürelerin de toplam saatine eklendiğini belirtti. Ancak yine de her gün aktif olarak oyunu oynadığını ifade etti. "Çok oynuyorum. Her gün arkadaşlarımla oynuyorum. Dışarı çıkmıyorum, çok fazla antrenman var." sözleriyle hem disiplinli futbol hayatını hem de oyun tutkusunu gözler önüne serdi.

150 BİN EURO DEĞERİNDE ENVANTERİ VAR

Neymar’ın Counter Strike’ta sadece saat olarak değil, ekonomik anlamda da büyük bir yatırım yaptığı biliniyor. Oyunda sahip olduğu envanterin yaklaşık 150 bin Euro değerinde olduğu tahmin ediliyor. TheGrefg, bu etkileyici oyun içi koleksiyon için futbolcuyu tebrik ettiğinde Neymar, bu konuya da gülümseyerek yanıt verdi.

Sohbet sırasında TheGrefg, Neymar’a daha önce birlikte Fortnite oynadıklarını hatırlattı. Epic Games, geçmişte futbolcuya özel bir skin eklemişti ve o dönemde Neymar da Fortnite oynayan ünlüler arasındaydı. Ancak Counter Strike, Neymar için her zaman ayrı bir yere sahip olmuş gibi görünüyor.