FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden Brezilya'da Neymar, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

Brezilya basınından Globo'nun haberine göre yıldız futbolcu, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada milli formaya veda ettiğini duyurdu.

Neymar, "Denedim. Denedim... Tam olarak bu statta başlamıştım, burada da bırakıyorum. Bitti." ifadelerini kullandı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Neymar, karşılaşma sonrası sahanın ortasına çökerek hüngür hüngür ağlayarak üzüntüsünü yaşadı. Kariyerinin son Dünya Kupası'nı oynayan 34 yaşındaki efsane oyuncu, son maçında fileleri havalandırmış oldu.

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI’NIN EN GOLCÜ İSMİ

Brezilya Milli Takımı formasını 130 kez giyen Neymar, 80 gol ve 59 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcu, attığı 80 golle Brezilya Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu olarak kariyerini noktaladı.

Uzun yıllar Sambacıların en önemli isimlerinden biri olan Neymar, kazandığı başarılar ve kırdığı rekorlarla Brezilya futbol tarihine adını yazdırdı.