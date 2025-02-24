Karşılaşmanın 27. dakikasında sağ köşeden kullandığı korner, doğrudan ağlarla buluştu. Top, arka direğe çarpıp filelere giderken, Neymar tribünlere dönerek kendisine yöneltilen tezahüratlara yanıt verdi.

Maçın ardından TNT Sports’a konuşan Neymar, bu golün bir nevi "intikam" olduğunu söyledi. "Bana güldüler ve ben de dedim ki, şimdi ben gol atacağım" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın 9. dakikasında da tribünlerle gerilim yaşayan Neymar, korner kullanmaya giderken taraftarların kendisine yönelik alaycı tezahüratlarına maruz kaldı. Ancak tecrübeli oyuncu, onları daha yüksek sesle bağırmaya teşvik eder gibi el işaretleri yaparak karşılık verdi.

Brezilyalı süperstar, bu anlardan kısa bir süre sonra Tiquinho Soares’e asist yaparak takımını öne geçirdi. İlk yarıda iki gol atan Soares, galibiyette önemli bir rol oynadı.

Maçtan sonra sosyal medyada da bir paylaşım yapan Neymar, “En büyük mutluluğum futbol oynamak” diyerek sahada olmanın kendisi için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Brezilyalı yıldız, Santos formasıyla sahalara dönmesinin ardından gösterdiği performansla dikkat çekti. Taraftarların tepkisini avantaja çevirmesi ve özel bir gole imza atması, maçın en çok konuşulan anlarından biri oldu.