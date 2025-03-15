Santos'a döndüğü günden bu yana oynadığı futbolla eski günlerine göz kırpan Neymar, Brezilya'nın 20 ve 25 Mart'ta Kolombiya ve Arjantin'e karşı oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.

Brezilya Milli Takımı'na 1,5 yıl aradan sonra davet edilen Neymar, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

Brezilya Futbol Federasyonu, 33 yaşındaki yıldızın yanı sıra Flamengo'nun stoperi Danilo ve Manchester City'nin kalecisi Ederson'un da sakatlıklarının bulunduğunu ve bu oyuncuların da kadroda yer alamayacağını duyurdu.

Danilo'nun sağ uyluğunda birinci derece kas sakatlığı, Neymar'ın sol uyluğunda rahatsızlık ve Ederson'un ise pubis kemiğinde bir sorun olduğu belirtildi.