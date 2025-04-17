Brezilya futbolunun simge isimlerinden Neymar, sakatlık kabusundan bir kez daha kurtulamadı. Futbola başladığı kulüp olan Santos’la ilk 11’de sahaya çıktığı Atletico Mineiro karşılaşmasının 32. dakikasında sol uyluğunda yaşadığı ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen yıldız futbolcu, gözyaşları içinde sahayı terk etti.

BEKLENEN GERİ DÖNÜŞ YİNE OLMADI

33 yaşındaki Neymar için bu mücadele, yaklaşık bir yıl süren sakatlık sürecinin ardından ilk 11'de başladığı ilk maçtı. Daha önceki karşılaşmada yedek soyunarak kısa süre görev alan Brezilyalı oyuncu, taraftarlarının karşısına bu kez tam anlamıyla “geri döndü” gözüyle çıkmıştı. Ancak beklenen dönüş, kısa sürede yerini hayal kırıklığına bıraktı.

Neymar, Ekim 2022’de Brezilya Milli Takımı’nın Uruguay ile oynadığı maçta ön çapraz bağlarını ve menisküsünü yırtmış, bu ağır sakatlık sonrasında uzun bir tedavi süreci geçirmişti. Ocak ayında ise Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile olan sözleşmesini feshederek kariyerine başladığı Santos’a dönme kararı almıştı. Bu dönüş, hem Neymar hem de Brezilya futbolu için yeni bir başlangıç olarak görülüyordu.

Ancak şanssız oyuncu, sakatlıktan tamamen kurtulmadan önce yeniden sahalara dönmeye çalışmanın bedelini ağır ödedi. Ligin ilk iki haftasını da sakatlığı nedeniyle kaçıran Neymar, sahalara dönüşünün hemen ardından yeniden sakatlanarak teknik heyeti ve taraftarları endişeye sevk etti.

MİLLİ TAKIMA DÖNDÜĞÜ GİBİ GİTTİ

Yıldız ismin sağlık durumu hakkında kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yaşadığı sakatlığın ciddiyeti ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Bu son gelişme, 1.5 yıl aranın ardından yeniden Brezilya Milli Takımı’na davet edilen Neymar’ın form durumunu ve geleceğini de doğrudan etkileyecek gibi görünüyor. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz haftalarda yaşadığı başka bir sakatlık nedeniyle milli takım kadrosundan da çıkarılmıştı.