Brezilya’nın Santos kulübünde forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Neymar, antrenman sahasında yaşanan bir tartışmayla gündeme oturdu. Yıldız oyuncunun, antrenman sırasında tartıştığı bir takım arkadaşına tokat attığı öne sürüldü.

Brezilyalı basınından Globo'nun haberine göre; Neymar, Robinho Junior'un kendisine çalım atmasının ardından genç oyuncunun yaptığı harekete sinirlendi ve ikili arasında kısa süreli bir gerginlik çıktı.

TOKAT ATTI, ÖZÜR DİLEDİ

Deneyimli futbolcunun uyarısının ardından ikili arasında tartışma çıktı ve itiş kakış yaşandığı ileri sürüldü. Habere göre, görgü tanıklarından en az biri, Neymar'ın genç oyuncuya bir tokat attığını da iddia etti.

Santos cephesinden resmi açıklama yapılmazken, teknik direktör Cuca, Neymar'ın Recoleta ile oynanacak Copa Sudamericana maçının kadrosunda yer alacağını açıkladı.