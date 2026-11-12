Afrika Uluslar Kupası Elemeleri L Grubu'nun 3. haftasında Gine Bissau, Madagaskar ile 1-1 berabere kaldı. Stade d'Honneur'da oynanan maçta Gine Bissau'ya puanı getiren isim, son 20 dakikada oyuna giren Galatasaraylı Renato Nhaga oldu.
Madagaskar, 59. dakikada Warren Caddy'nin golüyle öne geçti. Nhaga ise 84. dakikada fileleri havalandırarak skoru eşitledi.
20 DAKİKADA 3 KİLİT PAS
Genç futbolcu, golünün yanı sıra 3 kilit pas üretti. Girdiği ikili mücadelelerin hiçbirini kaybetmeyen Nhaga, takımının en yüksek reytingli oyuncusu oldu.
Bu sonuçla Gine Bissau grupta 7 puana yükselirken Madagaskar 2 puana ulaştı.