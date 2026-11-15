“Kıbrıs Cumhuriyeti”, 1960’ta adanın iki halkı arasında ortaklık temeline dayandırılan uluslararası antlaşmalar uyarınca kuruldu. Rum çeteleri, 1963’ten itibaren gerçekleştirilen saldırılarla Kıbrıs Türklerine baskı ve zulüm uygulamaya başladı. Kıbrıs Türküne yönelik saldırılar ve ambargolar 1963-1974 arasında artarak devam etti.

AYŞE TATİLE ÇIKIYOR

Dönemin Başbakan Bülent Ecevit’in talimatıyla Kıbrıs Türklerinin yaşam hakkı ve güvenliği için Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti. “Ayşe tatile çıkıyor” parolasıyla 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Barış Harekatı başladı. Ömrünü Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesine adayan Kıbrıs Türk Yönetimi Yürütme Kurulu Başkanı Rauf Denktaş, Bayrak Radyosu’nda şu açıklamayı yaptı:

“Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti’nin varlığını korumak için her şeyinizi ortaya koydunuz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs’ın her yanında havadan ve denizden çıkarma yapmaktadır. Gazanız mutlu olsun.”

Harekatın başarıyla sonuçlanmasının ardından 13 Şubat 1975’te Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. Mecliste, 15 Kasım 1983 tarihinde alınan kararla KKTC’nin kuruluşu ilan edildi. “‘Ne mutlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk çocuklarına” diyen Devlet Başkanı Denktaş, Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin etme hakkını şu sözlerle duyurdu:

‘TARİH ÖNÜNDE...’

“Kıbrıs Türk halkının meşru ve önüne geçilmesi imkansız istek ve iradesine tercüman olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz.”

Özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinden, meşru haklarından asla taviz veremeyen KKTC, 43 yıldır aynı heyecanla ve gururla dimdik ayakta.

‘EĞER SEN OLMASAYDIN’

KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın mimarı Bülent Ecevit’i hastanede ziyaret edip mesaj defterine, “Sen olmasaydın 1974’te Kıbrıs Yunanistan’a ilhak edilmiş, Kıbrıs Türkleri adada yok edilmiş olacaktı” diye yazmıştı.

Tufan Erhürman’dan mesaj: Atatürk’ün verdiği görevi yapacağız



KKTC’nin kuruluşunun 43’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Lefkoşa’da Cumhuriyet Korteji düzenlendi. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, programda çocuklara seslendi. Erhürman, Cumhuriyet’in eşitlik demek olduğunu belirterek, “Burası Cumhurbaşkanlığı, hepiniz buranın eşit sahibisiniz. Burası sizin eviniz, evinize hoş geldiniz” diyerek çocukları selamladı.

‘İYİ DOĞRU KOŞALIM’

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anan Erhürman, “Hiç unutmayın, Atatürk bize bir görev verdi. Atatürk’ün bize verdiği görev, bu halkı dünyanın en gelişmiş ülkelerinin halklarının seviyesine, ileri taşımaktır. Her biriniz bilimde, sanatta, sporda hangi alanda istiyorsanız onda, hep en iyiye doğru koşacaksınız” dedi.