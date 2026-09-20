Hollywood'un usta ismi Nicolas Cage, Los Angeles’ta düzenlenen Lucas Anlatı Sanatı Müzesi'nin açılış gecesinde radikal imaj değişikliğiyle boy gösterdi. Yakın zamanda Malibu'da bulunan 10,5 milyon dolarlık mülkünde çöküntü felaketi atlatan oyuncu; Kim Kardashian ve Katy Perry gibi dünyaca ünlü isimlerin katıldığı davette yeni tarzını tanıttı. Yıllardır görmeye alışık olunan koyu renk saçlarını geride bırakan Cage, tamamen griye dönen saç ve sakal stiliyle basının odağı haline geldi.

KIRMIZI HALIDA GRİ İMAJ

62 yaşındaki aktör, galaya 31 yaşındaki eşi Riko Shibata ile katıldı. Mavi smokin ceketini siyah pantolon ve güneş gözlükleriyle kombinleyen Cage, gri saç ve sakalıyla şıklığını tamamladı. 2021 yılında Japonya'daki bir film çekimi sırasında tanışan çift, aynı sene Las Vegas'ta evlenmiş ve ertesi yıl ilk çocukları "August"u kucağına almıştı.

KIRMIZI HALIDA POZ VERDİLER

Cage, 31 yaşındaki eşi Riko Shibata ile birlikte gala gecesinde basına poz verdi. Çift, kırmızı halıda birbirlerine sarılarak neşeli anlar yaşadı. Cage'in tamamen beyazlamış saçları ve sakalı dikkat çekti.

EVLİLİKLERİ VE ÇOCUKLARI

Nicolas Cage ile Riko Shibata, 2021 yapımı Prisoners Of The Ghostland filminin çekimleri sırasında Japonya'da tanışmıştı. Çift, aynı yıl Las Vegas'ta düzenlenen törenle evlenmişti. Evliliklerinden 2022 yılında August adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi.

Cage'in, önceki evliliklerinden iki yetişkin oğlu da bulunuyor. 1990 doğumlu büyük oğlu Weston, oyunculuk ve müzikle uğraşırken, 2005 doğumlu oğlu Kal-El Coppola ise oyuncunun üçüncü eşi Alice Kim'den dünyaya geldi.

Cage'in oğluna Superman'in gerçek adı olan Kal-El ismini verdiği biliniyor. Oyuncunun çizgi romanlara ve Superman karakterine olan hayranlığı, bu isim seçiminde etkili oldu.