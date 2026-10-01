NİĞDE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İ L A N

T.C. NİĞDE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

30.09.2026

Sayı : 2025/904 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Niğde İli, Merkez İlçesi, Ballı Köyü, Cilt No:32 Hane No:18 nüfusuna kayıtlı Hüseyin ve Möhübe'den olma 01/07/1909 doğumlu, 16997695136 TC kimlik numaralı Rıza KUNTER'in ölü olup olmadığı hususunda yapılan tüm araştırmalara rağmen bir bilgiye ulaşılamadığından gaipliğine karar verilmesi istendiğinden, adı geçenin sağ olup olmadığı hakkında kendisini bilen ve tanıyanların işbu ilanın yapıldığı günden itibaren 6 ay içinde Niğde 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin2025/904 esas sayılı dosyasına müracaatları ve duruşmanın 06/04/2027 günü saat 09:00 olduğu ilanen tebliğ olunur. 30.09.2026

GAİP

TC KİMLİK NO : 16997695136ADI SOYADI : RIZA KUNTER

BABA ADI : HÜSEYİN

ANA ADI : MÖHÜBE

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1909

DOĞUM YERİ : ÇOZUKKÖY

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