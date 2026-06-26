NİĞDE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

NİĞDE

2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/903 Esas 30/04/2026

KONU : İlanen Tebligat

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle; Mahkememizce, Miras Bırakan Hasan ve Ayşe oğlu, 1909 doğumlu Hacı Emin OK'un yasal mirasçılarının Türk Medeni Kanununun 594 maddesi uyarınca mirasçıların tespiti amacıyla ilan yapılmasına karar verilmiş olup,

Miras Bırakan Hasan ve Ayşe oğlu, 1909 doğumlu Hacı Emin OK'un mirasçısı olanların mirasçılık sıfatını ilanın tebliğinden itibaren 1 yıl içerisinde mahkememize bildirmesi, aksi takdirde mirasın Devlet Hazinesine kalacağı,

İŞ BU İLANIN İLAN EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN YEDİ GÜN SONRA TEBLİĞ YAPILMIŞ SAYILACAĞI hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02496839