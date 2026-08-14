Niğde-Adana Otoyolu'ndaki bir dinlenme tesisinde 43 yaşındaki P.S. hareketsiz halde bulundu.
Dinlenme tesisinde bulunan kişilerin durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen P.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
P.S.'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.