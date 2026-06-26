Patlama, saat 16.45 sıralarında Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde faaliyet gösteren özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan patlamanın ardından tesiste yangın çıktı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Niğde Valisi Nedim Akmeşe havai fişek fabrikasındaki patlamada 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 1 vatandaşın da yaralandığını bildirdi.

Patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğünü belirten Akmeşe, "Bu yerler güvenlik önlemleri alınmış şekilde konumlandırılıyor. İmalat bütün halde değil, parça parça yerlerde yapılıyor. Şu anda devam eden bir durum yok. Hayatını kaybeden vatandaşımıza başsağlığı, yaralı işçimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vali yardımcısı başkanlığındaki komisyon da çalışmalarına başladı. Nedenine ilişkin çalışmalar ile adli ve idari işlemler yürütülecek." ifadelerini kullandı.

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

Hastaneye kaldırılan 2 yaralıdan Nuri Özkan doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı Yasin Demirbaş'ın ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor

PATLAMA SONRASI YANGIN ÇIKTI

İtfaiye ekipleri, patlama sonrası çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürürken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Havai fişek fabrikasının yer altı deposunda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Öte yandan aynı fabrikada 27 Ocak 2018 tarihinde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetmişti.