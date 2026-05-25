Kaza, sabah saatlerinde Niğde-Kayseri kara yolu Kızıklı mevkisinde meydana geldi. H.Ö. idaresindeki 15 EJ 070 plakalı otomobil ile B.K. yönetimindeki 38 AIZ 152 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü H.Ö. ile diğer araçta bulunan M.Ç.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü B.K. ile R.D., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.