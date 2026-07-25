Edinilen bilgilere göre, A.Ç.'den uzun süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin evde yaptığı kontrolde A.Ç.'nin hareketsiz olduğu belirlendi. Sağlık görevlilerinin incelemesinde 76 yaşındaki kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
A.Ç.'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.