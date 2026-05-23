Niğde Merkez Sarıköprü Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddialara göre, H.Y. ile kayınpederi B.E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.Y., yanında bulunan bıçakla kayınpederine saldırdı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan B.E., kanlar içinde yere yığılırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Tedavi altına alınan B.E.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli damat H.Y. ise suç aleti bıçakla birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.