Niğde’nin merkeze bağlı Kiledere köyünde akşam saatlerinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Rıfat Evlendi ve Yalçın Demirbaş ile M.Ö. ve ağabeyi H.Ö. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. Gerginliğin kısa sürede tırmanması üzerine M.Ö., yanında bulunan pompalı tüfekle Evlendi ve Demirbaş’a peş peşe ateş açtı. Açılan ateş sonucu iki kişi kanlar içerisinde yere yığılırken, olay anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarınca anbean kaydedildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı saldırının ardından şüpheli M.Ö. ve ağabeyi H.Ö. olay yerinden kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Ağır yaralanan Rıfat Evlendi, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavisi süren Yalçın Demirbaş’ın ise durumunun takip edildiği bildirildi.

KAÇAN İKİ KARDEŞ YAKALANDI

Olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelilerin bulunduğu adresi tespit etti. Düzenlenen operasyonla M.Ö. ve ağabeyi H.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.