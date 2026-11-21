Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Kuddusi Yılmaz’ı evin içerisinde hareketsiz gören aile üyeleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yılmaz’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
KALP KRİZİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Olayla ilgili soruşturma sürerken, 25 yaşındaki gencin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.