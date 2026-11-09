Niğde merkeze bağlı Kiledere köyünde 7 Kasım'da meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan iki kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Ö. ile ağabeyi H.Ö.'nün Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde saklandığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanarak Niğde'ye getirilen iki şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

NÖBETÇİ HAKİMLİKÇE TUTUKLANDILAR

Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kiledere köyünde 7 Kasım'da meydana gelen olayda; M.Ö. ve ağabeyi H.Ö. ile R.E. ve Y.D. arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu R.E. olay yerinde hayatını kaybederken Y.D. yaralanmıştı. Zanlılar ise olayın hemen ardından kayıplara karışmıştı.