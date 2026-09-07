NİĞDE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

NİĞDE

İCRA DAİRESİ

2026/7549 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/7549 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Niğde İl, Merkez İlçe, EDİKLİ Mahalle/Köy, Karacaören Mevkii Mevkii, 234 Ada, 12 Parsel, taşınmaz tarla vasfında olup üzerinde bir adet sondaj kuyusu, 2 katlı bir ev ve depo vasıflı tek katlı bir yapı bulunmaktadır. Satışa konu olan taşınmaz; orta bünyeli tekstür grubunda, kumlu tın tekstür sınıfında, derin toprak profiline haiz, su tutma kapasitesi orta, geçirgenliği iyi, organik maddece orta, düze yakın eğimli, erozyon ve drenaj problemi olmayan, makinalı tarıma elverişli, üzerinde sondaj kuyusu bulunan, sulu tarım yapılan, yolu olan, tarla vasıflı tarım arazisidir. Taşınmazın üzerinde 150,00 m2 oturum alanına sahip 2 katlı bir ev ile 30,00 m2 oturum alanına sahip depo vasıflı tek katlı bir yapı bulunmaktadır.

Adresi : Edikli Kasabası, Karacaören Mevkii 234 Ada 12 Parselde Kayıtlı Tarla Nitelikli Taşınmaz Merkez / NİĞDE

Yüzölçümü : 4.035,19 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 5.791.716,50 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 10:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 10:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 10:45

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02542755