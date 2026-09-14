NİĞDE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

NİĞDE

İCRA DAİRESİ

2026/7221 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/7221 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri: Niğde İl, Merkez İlçe, GÖLCÜK Mahalle/Köy, gökçedere Mevkii, 201 Ada, 33 Parsel, de bulunan taşınmazın tapu da tarla vasfında olduğu,

Adresi: Gölcük Kasabası Gökçedere Mevkii Merkez/NİĞDE

Yüzölçümü: 39.855,04 m2

İmar Durumu: Yok Kıymeti: 5.420.285,44 TL KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: 3083 sayılı yasanın 6. Maddesi gereğince kısıtlı olduğu, büyük ova koruma alanı içerisinde yer aldığı, Tedaş lehine daimi 1080,98m² irtifak hakkı tesisi bulunduğu diğer hususlar tapu kaydında olduğu gibidir. (Tapu Tüzüğünün aleniliği ilkesi gereği Niğde Tapu Müdürlüğünde her zaman incelenebilir)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 14:00

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02547210