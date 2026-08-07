Niğde Hüdavent Hatun Kadın Kooperatifi, kentte yetiştirdiği çörek otlarının hasadına başladı. Kadın emeğini tarımsal üretimle buluşturan kooperatif, çörek otlarını doğal ürünlere dönüştürerek hem yerel ekonomiye hem de kadın istihdamına katkı sağlamayı hedefliyor.

Kooperatif, kentin bereketli topraklarında yetiştirilen çörek otlarının hasadını gerçekleştirdi. Doğal ve katma değerli ürünler ortaya koymak amacıyla

çalışmalarını sürdüren kooperatif, özenle yetiştirilen çörek otlarının geleneksel yöntemlerle işlenerek doğal çörek otu ve çörek otu yağı gibi ürünlere dönüştürülmesini planlıyor.

KADIN EMEĞİNİN GÖRÜNÜR OLMASINA KATKI SAĞLIYOR

Kooperatif Başkanı Fatma Büyükakkaş, çörek otu hasadı dolayısıyla yaptığı açıklamada kadınların üretim sürecinde daha fazla yer almasının önemine dikkat çekti. Büyükakkaş, “Toprağa emek veren kadınların üretmeye devam edebilmesi, sadece bizim gayretimizle değil; yerel üretimi ve kadın girişimciliğini destekleyen kurumlarımızın katkılarıyla da mümkün oluyor. Bu nedenle bize inanan, üretmemiz için fırsat sunan, kadın emeğinin görünür olmasına katkı sağlayan tüm kamu kurumlarımıza ve yerel yöneticilerimize gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.

GÜÇLÜ KADIN, GÜÇLÜ ÜRETİM DEMEKTİR

Kadınların üretimde daha fazla yer almasının ekonomik ve sosyal kalkınmaya önemli katkılar sunduğunu ifade eden Büyükakkaş, “Güçlü kadın, güçlü üretim demektir. Güçlü üretim ise bereketli topraklar ve güçlü bir gelecek demektir. Niğde’nin bereketli topraklarında yetişen çörek otlarını özenle hasat ediyor, doğal ürünlere dönüştürerek ülke ekonomisine değer katıyoruz” ifadelerini kullandı.