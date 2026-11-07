Niğde'nin Kiledere köyünde akşam saatlerinde çıkan tartışmada M.Ö., Rıfat Evlendi ve Yalçın Demirbaş'a pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda Evlendi hayatını kaybetti, Demirbaş yaralandı.

Rıfat Evlendi ve Yalçın Demirbaş ile M.Ö. ve ağabeyi H.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö., Evlendi ve Demirbaş'a ateş açtı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken M.Ö. ile ağabeyi H.Ö. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Rıfat Evlendi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yalçın Demirbaş'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Jandarma, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.