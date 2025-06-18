Geçtiğimiz Kasım ayında "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla kardeşi Bahar Candan ile birlikte tutuklanan Nihal Candan, cezaevi sürecinde ciddi sağlık sorunları yaşamaya başlamıştı. Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Candan, yaklaşık altı ay süren tutukluluğunun ardından sağlık durumu gerekçesiyle tahliye edilmişti.

Cezaevindeyken 37 kiloya kadar düşen Candan, tahliyesinin ardından kilo kaybetmeye devam etti. Son olarak 30 kiloya düştüğü bilinen fenomenin, günlerdir hastanede tedavi gördüğü ve kilosunun 23'e kadar gerilediği öğrenildi. Yoğun bakımda tutulan Candan’ın hayati fonksiyonlarının gözetim altında olduğu bildirildi.

Candan’ın hastalığına yönelik sosyal medyada yapılan alaycı paylaşımlar tepki çekti. Grok, konuyla dalga geçen bir kullanıcıya verdiği yanıtla gündem oldu. Paylaşımda, empati çağrısı yapıldı.