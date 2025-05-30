Sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın "zengin sandığım eşim benden fakir çıktı" diyerek iş insanı Faruk Çiçek'e açtığı boşanma davasında önemli bir gelişme yaşandı.

Candan, tek başına yaşayabileceği bir ev ve nafaka talebinde bulunmuştu.

24 YIL HAPİS İSTEMİYLE TUTUKSUZ YARGILANMIŞTI

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından 24 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Nihal Candan'ın, eşi Faruk Çiçek'in kendisine boşanma davası açması üzerine karşı dava ile karşılık verdi.

"SEN ÇEKİL ARADAN HALLETSİN YARADAN"

Ekol TV'nin özel haberine göre İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına avukatıyla birlikte katılan Candan, "Herhangi bir iletişimde olmak istemiyorum frekansımı düşüren insanlarla. Sen çekil aradan halletsin yaradan" sözleriyle dikkat çekti.

70 BİN LİRA NAFAKA

Duruşma sonunda mahkeme, Faruk Çiçek'in Nihal Candan'a aylık 70 bin lira tedbir nafakası ödemesine hükmetti.

Davanın bir sonraki duruşması ise 21 Ekim'de görülecek. Nihal Candan'ın ev talebinin akıbeti ve davanın seyri merak konusu olmaya devam ediyor.