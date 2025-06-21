"Dolandırıcılık" suçlamasıyla cezaevine giren ve uzun süre kamuoyunun gündeminde kalan Nihal Candan’a, cezaevi sürecinde anoreksiya nervoza teşhisi konmuş ve tahliye edilmişti.

Sağlık sorunları nedeniyle tedavi altına alınan ve geçtiğimiz günlerde yeni yaşını hastane odasında karşılayan Nihal Candan'ın tedaviyi reddettiği belirtilmişti.

Son olarak, Nihal Candan'ın kilo vermeye devam ettiği ve 23 kiloya kadar düştüğü öğrenildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan ünlü fenomenin dün kalbinin durduğu ve 24 saatin kritik olduğu bildirildi.

Nihal Candan'ın arkadaşı ve sunucu Pınar Kerimoğlu ise yaptığı son paylaşımla Nihal Candan’ın kalbinin bir kez daha durduğunu aktardı.

Kerimoğlu, kalp masajı uygulandığını şu sözlerle duyurdu:

"Umut ablayı aradım, 'Nasıl' diye. Şu an taksideler babayla. Nihal'in kalbi durmuş... Kalp masajı yapılıyor tekrar"

Öte yandan Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Nihal'i kaybettik" ifadesine yer verdi.