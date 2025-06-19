Bir dönem televizyon programlarıyla tanınan ve “Candan Kardeşler” olarak bilinen Nihal ve Bahar Candan, cezaevi süreciyle çok konuşulmuş ve Nihal Candan Anoreksiya Nervoza teşhisi konulduktan sonra serbest bırakılmıştı.

25 KİLOYA DÜŞÜNCE YOĞUN BAKIMA ALINDI

Zayıflamaya devam eden Nihal Candan 29.5 kiloya, sonra 25 kiloya düşmüş ve yoğun bakıma kaldırılmıştı. Kızının durumu ile şok yaşayan anne Umut Candan, bu kez de eşinden gelen kötü haber ile yıkıldı.

BABASI ÜZÜNTÜDEN 2. KEZ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Yoğun bakıma alınan Nihal Candan'ın babası 2. kez kalp krizi geçirdi. Kötü haberi annesi duyurdu.

Uzun süredir zayıflık problemleri yaşayan Candan'ın yoğun bakıma alınmasının ardından, şimdi de babası Prof. Hakan Candan yoğun bakıma kaldırıldı.

'CEHENNEMİ YAŞATIYORSUNUZ'

Anne Umut Candan "Eşim kızımın üzüntüsü yüzünden kalp krizi geçirdi. Doktorlar ilk müdahaleyi yaptı. Şuan iyi ama hastane de müşahede altında olacak" dedi.

Umut Candan "Kızlarıma iftira atarak bu duruma düşürenleri Allah'a havale ediyorum. Fesatlıktan bir aileye aylardır cehennemi yaşatıyorsunuz . Sizde o cehennem de yanın" dedi.