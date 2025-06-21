

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023'te "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Cezaevindeyken "anoreksiya" (yiyememe hastalığı) teşhisi konulan Nihal Candan (30), bu nedenle Nisan 2024'te tahliye edilmişti. Ancak hastalığı bir türlü yenemeyen ve hızla kilo kaybeden Nihal Candan geçen günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı.

23 kiloya kadar düşen Candan'ın dün akşam yaşamını yitirdiği açıklandı.

"BEN ŞİMDİ NE YAPACAĞIM?"

Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde son yolculuğuna uğurlanan Nihal Candan'ın annesi Umut Candan cenaze töreninde "Çırpındım ben neden duymadınız? Benim çocuğum gitti şimdi ben şimdi ne yapacağım? Ben nasıl yaşayacağım? Bir tane lokma niye yediremediniz?" diyerek feryat etti.

Umut Candan "Ben yoğun bakımda bakım yapılacak, iyileşecek. Odasına dönecek sandım. Çocuklarım suçsuz diye bağırdım kimse duymadı. Aç diye bağırdım kimse duymadı" ifadelerini kullandı.

SILA DOĞU VE DİLAN POLAT DA CENAZEDEYDİ

Cenaze törenine Candan ailesinin yanı sıra, Sıla Doğu ve Dilan Polat da katıldı.

Taziye sırasında gözyaşları içinde sarılan isimler, genç yaşta kaybedilen Nihal Candan için derin üzüntülerini dile getirdi.

Kılınan cenaze namazı sonrası Nihal Candan Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek.