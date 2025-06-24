Hayatını kaybeden Nihal Candan’ın küçük kardeşi Zeynep Su Candan, katıldığı canlı yayında ablasının eşi Mehmet Faruk Çiçek’e sert sözlerle tepki gösterdi.

Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Zeynep Su Candan, ablasının Mehmet Faruk Çiçek’ten gördüğü mesajları gördüğünü ve yaşananlara çok üzüldüğünü belirtti. Su Candan, "Benim ablam bu dünyada hiç değer görmedi" diyerek ablasının yaşadıklarına isyan etti.

"BALDIZ BALDAN TATLIDIR"

Zeynep Su Candan, "Mehmet Faruk Çiçek! O adamdan nefret ediyorum. Öyle mesajları var ki, görmeniz lazım. Ablama neler yazmış! Ablama 'baldız baldan tatlıdır' yazmış. Ablam telefonlarını açmıyordu, ablamı kandırdı. Ablamın ruhuyla uğraştı, nafaka vermemek için bin bir türlü takla attı" ifadelerini kullandı.

Zaman zaman konuşmakta zorlanan Su Candan, "Cezaevindeyken üçüncü gününde koltukların üstünde alkollü partiler verdi, kızlarla videoları var elimizde. Bu insanlık mı? Benim ablama neden bunu yaptı?" diyerek tepkisini dile getirdi.

17 yaşındaki Su Candan, ablasının ölümünden sonra telefonuna baktıklarını ve Mehmet Faruk Çiçek’in mesajlarını gördüklerini söyleyerek, "Öldükten sonra telefonunu aldık. Gördük ne yazmış biliyor musunuz? 'Sen cevap vermezsen baldız baldan tatlıdır, nasıl olsa onlara yazarım' demiş! Bu nasıl bir zihniyet? Ben daha çocuğum. Ablama bunu nasıl yazar?" sözleriyle yaşadığı üzüntüyü paylaştı.