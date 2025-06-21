Anoreksiya nevroza tedavisi gören sosyal medya fenomeni Nihal Candan, tedavi gördüğü hastanede gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Henüz 30 yaşındayken hayatını kaybeden Candan'ın ölümü, yeme bozuklukları konusunu yeniden Türkiye'nin gündemine taşıdı. Sosyal medyada binlerce kişi yaşadığı benzer deneyimleri paylaşarak hem farkındalık oluşturdu hem de gençleri uyardı.

'39 KİLOYA KADAR DÜŞTÜM'

Candan’ın ölümü sonrası bir paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı Derya Uluğ, kendi geçmişinde yaşadığı anoreksiya sürecini anlatarak, genç kadınlara sağlıklı yaşam konusunda çağrıda bulundu. Üniversite yıllarında aynı hastalıkla mücadele ettiğini belirten Uluğ, "39 kiloya kadar düştüm. Yemek yiyebilmek için dua ettiğim günleri unutamıyorum" dedi.

Ünlü şarkıcı, sosyal medya baskısının ve siber zorbalığın özellikle genç kadınlar üzerinde derin etkiler yarattığına dikkat çekti. "Zayıflık güzellik değildir. Sağlık, her şeyden önce gelir" diyen Uluğ, takipçilerine sağlıklı beslenme ve sporla formda kalmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

'NİHAL BU KADAR ŞANSLI OLAMADI'

Uluğ, paylaşımında Nihal Candan’ı da anarak, "Ben inat edip sağlığıma kavuştum ama Nihal bu kadar şanslı olamadı. Genç kızlarımıza sesleniyorum; lütfen sosyal medyanın baskısına yenik düşmeyin. Hayatınızı sağlıksız kalıplara göre şekillendirmeyin" ifadelerine yer verdi.