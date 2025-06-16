Dolandırıcılık suçlamasıyla cezaevine giren ve uzun süre kamuoyunun gündeminde kalan Bahar Candan’a, cezaevi sürecinde anoreksiya nervoza teşhisi konmuştu.
Sağlık sorunları nedeniyle tedavi altına alınan Bahar Candan’ın tedavisi sürerken, kardeşi Nihal Candan’ın ise tedaviyi reddettiği öğrenildi.
"DURUMU KRİTİK"
Nihal Candan’ın hastanede geçirdiği süreçte yanında olan modacı Pınar Kerimoğlu, yaptığı açıklamayla endişe yarattı.
Candan’ın sağlık durumunun kritik olduğunu belirten Kerimoğlu, “Acilen vasi atanmalı ve vakit kaybedilmeden tedavi süreci başlatılmalı” dedi.
Öte yandan, Candan’ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.