"Dolandırıcılık" suçlamasıyla cezaevine giren ve uzun süre kamuoyunun gündeminde kalan Nihal Candan’a, cezaevi sürecinde anoreksiya nervoza teşhisi konmuş ve tahliye edilmişti.

Sağlık sorunları nedeniyle tedavi altına alınan ve geçtiğimiz günlerde yeni yaşını hastane odasında karşılayan Nihal Candan’ın tedaviyi reddettiği belirtilmişti.

Son olarak, Nihal Candan’ın kilo vermeye devam ettiği ve 23 kiloya kadar düştüğü öğrenildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan ünlü fenomenin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Nihal Candan'ın arkadaşı ve sunucu Pınar Kerimoğlu ise yaptığı son paylaşımla Nihal Candan’ın kalbinin durduğunu aktardı.

Kerimoğlu, kalp masajı uygulandığını şu sözlerle duyurdu:

"Nihal’in kalbi durmuş. Kalp masajı yapılıyor. Şimdi annesiyle konuştuk. Allah’ım ne olur bir şey olmasın, ne olur…"

ARKADAŞINDAN YENİ PAYLAŞIM

Pınar Kerimoğlu, son paylaşımında ise "Kalbi çalıştırmışlar. Şimdi umut var, anneyle konuştum. 24 saat, kritik demişler. Dualarımızda…" ifadelerini kullandı.

BABASI KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Tedavisi devam ederken Nihal Candan’ın babası Prof. Dr. Hakan Candan'ın da kalp krizi geçirdiği öğrenilmişti. Candan'ın annesi Umut Candan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kızının sağlık durumunun ciddiyetine dikkat çekmişti.