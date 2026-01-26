Dünyanın en büyük spor kulüplerinden Barcelona'nın maçlarını oynadığı Camp Nou'yu yenilemek için 2023 yılında sözleşme imzalayan Limak Holding, stadyumu 2024 yılının sonuna kadar teslim edeceğini taahhüt etmesine karşın projeyi yetiştiremedi.



Stadyum inşaatında çalışan işçiler ve İspanyol kurumları ile yaşanan problemleri gerekçe gösteren Limak, stadyumu yarı kapasite ile ancak geçtiğimiz ay hizmete alabildi.

STADYUMU SU BASTI, TARAFTARLAR İSYAN ETTİ



La Liga'nın 21. haftasında sahasında Real Oviedo'yu konuk eden Barcelona, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerini korurken, 44 bin 763 izleyicinin yer aldığı maça 'su baskını' görüntüleri damga vurdu.

İspanyol muhabirlerin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tamamı yenilenen stadyumun birçok bölümünde yağmur nedeniyle su baskınları yaşandığı belirtilirken, su baskınları nedeniyle zor durumda kalan taraflar ise duruma tepki gösterdi.











