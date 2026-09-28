Şarkıcı Nihat Doğan, “Asiye Acar ile Pazar Gezmesi” programına oğlu Badıkan ile konuk oldu. Özel hayatından çocuklarına kadar birçok konuda konuşan Doğan, pandemi döneminde yaşadığı maddi sıkıntıyı da anlattı.

Doğan, zor günlerde sahip olduğu mal varlığından destek aldığını belirterek o dönemde 8 dairesini sattığını açıkladı.

“PANDEMİ DÖNEMİNDE 8 DAİRE SATTIM”

Pandemi sürecinde yaşadıklarını anlatan Nihat Doğan, mal varlığının zor zamanlarda kullanılmak için olduğunu söyledi.

Ünlü şarkıcı, “Pandemi döneminde 8 daire sattım. Mal mülk neden var? Zor günler için var. Bir tek ben değilim, aileme de bakıyorum. Mecbur kalıp sattım” ifadelerini kullandı.

OĞLU BADIKAN İLE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu Doğan ile Ağustos 2022'de evlenmişti. Çift, evliliklerinin ardından oğulları Badıkan'ı kucaklarına aldı.

Ancak çiftin evliliği uzun sürmedi. Doğan ve Arzu Doğan, 2024 yılında boşanma kararı aldıklarını açıklayarak yollarını ayırdı.

Nihat Doğan, son olarak oğlu Badıkan ile birlikte katıldığı programda hem aile hayatından hem de geçmişte yaşadığı zorlu süreçlerden söz etti.