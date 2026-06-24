Şarkıcı Nihat Doğan'ın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, Erzurum'un manevi kanaat önderlerinden biri olarak kabul edilen merhum Naim Hoca hakkında sarf ettiği sözler geniş çaplı tepkileri beraberinde getirdi. Doğan, katıldığı bir programda Erzurum'un sembol ve manevi isimlerinden olan Naim Hoca'yı anarak bir fıkra anlatmış, ancak fıkrayı aktarırken merhum hoca için "küfürbaz" ifadesini kullanmıştı

söz alarak tepkisini dile getiren MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, boğazın dokuz boğum olduğu yönündeki eski bir atasözünü hatırlattı. İnsanların, özellikle de göz önünde bulunan kişilerin, konuşmadan önce kelimelerini özenle tartması gerektiğinin altını çizen Aydın, son dönemde bazı sanatçıların ve tanınmış kişilerin anı, fıkra ya da hikaye anlatma adı altında son derece kırıcı ve toplumsal değerleri zedeleyen üsluplar benimsediğine dikkat çekti.

Aydın, ekran önünde sergilenen bu tür laubali yaklaşımların kesinlikle kabul edilemez olduğunu ifade etti.