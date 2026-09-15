Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde 2011'de ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "Kurtlar Vadisi" dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın tanık olarak ifadeleri alındı.

Gelişmenin ardından, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden gazeteci-yazar Nihat Genç'in yıllar önce "Kurtlar Vadisi" ve "Ezel" dizileri hakkında yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

Genç, yaklaşık 8 yıl önce katıldığı bir programda dizilerin yapımcılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

'SIRALARINI BEKLİYORLAR'

Genç değerlendirmesinde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben ölürüm, ölmem. Bir gün gelecek Kurtlar Vadisi'ni ve Ezel'i yapanlar yargılanacak, sıralarını bekliyorlar. Türk devletine en büyük ihaneti bunlar yaptı."