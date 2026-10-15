Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Aston Villa'ya 6-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Nihat Kahveci, Oğuz Aydın'ın mücadelesine dikkat çekti. Kontraspor YouTube kanalında maçı değerlendiren eski milli futbolcu, sarı-lacivertli takımın genel performansını eleştirirken Oğuz'a övgüde bulundu. ''HELAL OLSUN LAN SANA'' Fenerbahçe'nin geçen sezon Aston Villa karşısındaki oyununu hatırlatan Kahveci, o dönemdeki kadronun daha kötü olduğu görüşünü dile getirdi. Oğuz Aydın'ı alkışlayan Kahveci, şu ifadeleri kullandı: “Helal olsun lan sana vallahi helal olsun! 10 maç ilk 11 oynatırım peş peşe bugün tek başına oynadı.” VILLA PARK'TA ALTI GOLLÜ YENİLGİ İngiltere'de Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Aston Villa 6-0 kazandı. İngiliz ekibinde Nicolas Jackson ve Ross Barkley ikişer gol attı. Johan Manzambi ve Tammy Abraham da birer golle skora katkı sağladı.

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