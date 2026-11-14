Nihat Kahveci, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'ya 2-1 mağlup olduğu maçın ardından Arda Güler’le ilgili kritik açıklamalar yaptı. Milli futbolcunun üzerine çok yük bindiğini belirten Kahveci, önemli bir uyarıda bulundu.

ARDA GÜLER HEP İYİ OYNADI

Kontraspor'da konuşan Kahveci, ''Ver Arda’ya problem çözsün. Arda da kaç tane problem çözecek abi. İnanılmaz gol attı yine. Yurtdışında paylaşmışlar baya, Messi’nin bir golü var aynı. Real Madrid’in süperstarı oldu, Milli Takımımızın da süperstarı onu göstermeye devam ediyor. Ama beni Arda Güler adına bir korku büründürdü. Şimdi Arda iyi oynuyor, bütün maçlarda yenildik ama Arda Güler hep iyi oynadı. Hep Arda’dan bir şeyler bekleyeceğiz tabii. Arda da öyle bir oyuncu karşılığını veriyor. Arda Güler de bir insan! Biz, oyunu düzeltmezsek, doğru bir oyun düzeni oturtmazsak Arda da bir yerde patlayacak abi.'' ifadelerini kullandı.

ONA UYGUN BİR OYUN BULMALIYIZ

Sözlerine devam eden Kahveci şu ifadeleri kullandı:, ''Arda Güler, sahada diri olmalı ve topla oynamalı. Ona uygun bir oyun bulmamız lazım ki Sergen Yalçın da onunla ilgili açıklamalarında bunu anlatıyor.''