Kadıköy'de oynanan mücadelede Fenerbahçe'nin 11. dakikada iki farklı üstünlüğü yakalamasına rağmen maçı koparamamasını sert sözlerle eleştiren Nihat Kahveci, kaçan galibiyetin kabul edilemez olduğunu belirtti. Canlı yayında öfkesini gizleyemeyen ünlü yorumcu, karşılaşmanın başlangıcındaki rüya gibi senaryonun kabusa dönüşmesini şu sözlerle anlattı:

"Dakika 11, sahanda 2-0 öndesin; kendi seyircinin önündesin. İki tane de muhteşem gol atmışsın. Oğuz sol ayakla çatala vurmuş, Greenwood kontrol edip mükemmel bitirmiş. Aman Allah'ım ne kadar rahat bir maç diyoruz; zaten favori olan takım Fenerbahçe! Ama maçın sonu 2-2 bitiyor! Yazık ya, gerçekten yazık! İsmail Hoca istifa diye tribünler inliyor değil mi? Neden inliyor? Roma maçında taraftar keyif yaparken maç bitti, İsmail Kartal'ın istifasını dinledi. Bırak hocam, bugün istifa et, bugün et!"

FRANSIZ YILDIZA YÜKLENDİ

Karşılaşmanın kırılma anlarından biri olan ve Çekya temsilcisinin farkı bire indirdiği ilk goldeki bireysel hatayı da sert dille eleştiren Kahveci, Fransız orta saha Mattéo Guendouzi'yi hedef aldı.

Mücadelenin ardından büyük bir zihinsel yorgunluk yaşadığını dile getiren Kahveci, "Gerçekten izlerken yoruldum. Maç başlıyor, dakika 11'de muhteşem goller izliyoruz, her şey harika diyorum. Sen bu maçı 2-0'dan 2-2'ye nasıl getiriyorsun? Guendouzi sen o topu orada nasıl kaptırıyorsun, sana ne oldu ya? Şampiyonlar Ligi seviyesinde bu kadar basit, bu kadar amatörce bir hata nasıl yapılabilir?" ifadelerini kullandı.

"BARCELONA'YI YENSE SONRASI YİNE SIKINTI"

İsmail Kartal üzerindeki ayrılık baskısının artık geri dönülemez bir noktaya ulaştığını savunan Nihat Kahveci, camiadaki güven kaybının telafi edilmesinin çok zor olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğundaki yıpranmışlığa dikkat çeken ünlü futbol adamı, "Bugün olmazsa yarın, iki hafta sonra, bir ay sonra ya da bir yıl sonra... Ama kesinlikle bu ayrılık olur. Ben kendimi bildim bileli futbol dünyasında bu döngüyü görüyorum, bu iş maalesef böyle işler. İsmail Hoca bundan sonraki maçta değil Galatasaray'ı, Barcelona'yı bile yense bir sonraki karşılaşmada yine aynı sıkıntıları, aynı homurtuları yaşayacak" değerlendirmesinde bulundu.