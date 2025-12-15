Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 3-3 berabere kaldı. Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, karşılaşma sonrasında çarpıcı açıklamalar yaptı.

'GALATASARAY'A YARADI'

Kontraspor mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, "6 gol, 37 şut, direkten dönen toplar... Son dakikaya kadar hep bir şey bekledik. Maçta yok yok. İki takımın bir sonraki maçından önce iki gün kampa girip dinleneceğim. İki takımın mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Derbi dediğin böyle olur. Birbirinden güzel gollere, pozisyonlara doydum. Şu anki skor Galatasaray'a yaradı.

Beşiktaş, 10 kişi kaldıktan sonra ne yaptı? Tır, kamyon, tren, otobüs, çift katlı, birleşik otobüs, ne varsa hepsini çekti. Beşiktaş, 10 kişi olmasına rağmen bu kadar aciz oynayamaz. Kadıköy'de 10 kişi galibiyetler aldı bu takım. Beşiktaş'ın ön tarafı yaz, savunması kış. Siyahla beyaz gibi." diye konuştu.

JURASEK'İ HEDEF ALDI

Beşiktaşlı futbolcu David Jurasek'i ağır ifadelerle eleştiren Nihat Kahveci, "Kırmızı karttan sonra maç başka bir hüviyete döndü. Beşiktaş, otobüs çekmek zorunda kaldı. Jurasek artık yok. Ben şahsen üzülüyorum. Beşiktaş tarihinin en kötü transferi. Bence artık 1 numaraya yazılacak biri haline geldi. İlk 5'in içine rahat girdi. Attığı şut ne kadar kötüydü, ne kadar kötü bir tercihti. Abraham'ı görse orada belki maç 4-2 olacak ve maç bitecek. Tercihiyle belki galibiyeti engelledi." değerlendirmesinde bulundu.