Süper Lig'in ilk haftasındaki kritik randevuda ev sahibi Beşiktaş, Eyüpspor karşısında sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı. Siyah-beyazlı camiaya galibiyeti getiren kritik dokunuş, müsabakanın 25. dakikasında Çek hücum oyuncusu Vaclav Cerny'den geldi.

Junior Olaitan’ın Yükselen Grafiği Kahveci’den Tam Not Aldı

Karşılaşmanın ardından ekran başındaki sporseverlerle buluşan Nihat Kahveci, galibiyet golünün pasını veren Junior Olaitan’ın son dönemdeki performans artışına dikkat çekti. Benzeri görülmemiş bir özveriyle oynayan futbolcuyu öven Kahveci, değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı:

"Teknik direktöründen çok memnun bir Beşiktaş taraftarı var. Beşiktaş’ın geçen seneye göre farklı dokunuşlarını net bir şekilde görüyoruz. Daha da iyi olacak. Tek eksik Beşiktaş ile ilgili olarak: rakibi bu kadar boğarken, üretirken daha fazla goller atmasını beklerim. Ama tribündeki (Dusan Vlahovic) sahaya indiğinde onu da izleyecek Beşiktaş taraftarı. Beşiktaş’ta iyi giden şeylerde bazı çok eleştirilen oyuncuların performansını son derece arttırması özellikle son maçlarda Olaitan’ın performansını arttırması... Olaitan hep koşuyordu. Olaitan’a Midtjylland maçında iki tane net pozisyona girdiğinde idman sonrası son pas, gol vuruşu çalışsın dedim. Çalıştı mı çalışmadı mı bilemem. Ama son maçlarda asistler yapan, ki bugünkü asisti çok şık… Çok klas, çok kaliteli bir asist. Performansı artan bir Olaitan. İşin ofans tarafını arttıran bir Olaitan var. İşin defans tarafında her zaman koşan bir Olaitan vardı. Bugün de sahanın her yerindeydi."

"Takım Mücadelesini Hiç Bırakmıyor"

Siyah-beyazlı ekibin kenar yönetimini ve sahadaki hırsını öne çıkaran tecrübeli yorumcu, takımın genel durumunu şu sözlerle özetledi:

"Beşiktaşlı taraftarlar mutlu şu 5 maç üzerinden. Gelecek adına da çok umutlu. Çünkü Trossard daha iyi olacak. Vlahovic gelecek. Belki başka bir iki tane daha transfer gelecek. Beşiktaş haftayı 10 puan kazançla bitirdi. Galip gelip gol yemeden bu maçı da kazanıp yoluna devam etmesi önemli. Beşiktaş koşuyor, mücadele ediyor, son dakikaya kadar takımıyla kenarda oynayan bir teknik direktör var. Hiçbir zaman oyunu bıraktırmıyor. Beşiktaşlı taraftar öncelikle bir koşan, ısıran, gerekeni bu anlamda yapan futbolcuları sever. Beşiktaş’ta 5 maçtır bu görüntüyü net bir şekilde gördüm. Kimse kötü koştu demem. Performansları daha iyi olabilir. Daha iyi oynayabilirler bireysele inip konuşabiliriz. Ama takım koşuyor, mücadele ediyor. Tebrik ederim. Vincenzo bunu sağladı."

"Trossard Ritmini Bulduğunda Fark Yaratacak"

Takımın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard’ın henüz gerçek potansiyeline ulaşmadığını ancak kalitesiyle yanındakileri rahatlattığını vurgulayan Kahveci, oyuncunun üzerindeki yoğun maç trafiğine işaret etti: