Türk futbolunun ve A Milli Takım'ın unutulmaz golcülerinden, spor yorumcusu Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında yayınlanan canlı programda adeta çılgına döndü.

Yorumculuk kariyerinde sergilediği dobra tarzıyla tanınan Kahveci, sosyal medyada şahsına yönelik yapılan ithamlara canlı yayında çok sert sözlerle karşılık verdi. Kendisini hedef alan yorumlara sessiz kalmayan ünlü futbol adamı, stüdyoda tansiyonun zirve yaptığı anlarda öfkesine hakim olmakta zorlandı.

"PALYAÇO KOLTUĞU YOLLAYACAĞIM"

Yayın esnasında kendisi hakkında "Programdaki koltuğunu kaybetmemek için Beşiktaş'ı eleştiriyor" yönünde sarf edilen iddiaları gündeme getiren Nihat Kahveci, stüdyo partneri Nebil Evren'in şaşkın bakışları arasında sert ifadeler kullandı. Beşiktaş efsanesine laf edilmesine de tepki gösteren ünlü yorumcu, şu sözlerle meydan okudu:

"Ben ona koltuk yollayacağım, palyaço koltuğu yollayacağım, o oturacak! Burada koltuğumu kaybetmemek için Beşiktaş'ı eleştiriyormuşum... Hadsiz, saygısız! Gel yüzüme söyle ne söyleyeceksen. Sen kimsin de Beşiktaş efsanesi Ali Ağabey'e laf söylüyorsun? Nebil, ben adamı boğarım ha! Adam bir de diyor ki 'O beni sevmez.' Yahu ben adamı tanımıyorum bile!"

"ADINI SÖYLEYEYİM MEŞHUR OLSUN"

Hedefindeki ismin adını canlı yayında milyonların önünde ifşa eden Kahveci, stüdyoda adeta sinir krizi geçirdi. Kendisini hedef alan şahsı tanımadığını ve bu tür hadsiz çıkışlara prim vermeyeceğini vurgulayan tecrübeli isim, sözlerini şöyle tamamladı:

"O kadar söyledim, adını da açıkça söyleyeceğim meşhur olsun; Taner Bilgin! Abi ben delirdim, gerçekten delirdim... Taner Bilgin kim, sen tanıyor musun Nebil? Ben de tanımıyorum. Sen kimsin de bu lafları ediyorsun?"

Canlı yayına damga vuran bu anlar, programın tamamlanmasının ardından sosyal medyada binlerce futbolsever tarafından paylaşılarak günün en çok izlenen ve konuşulan videoları arasına girdi.