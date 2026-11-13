A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki 5. maçında İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'ya 2-1 yenildi. Karşılaşmayı Kontraspor'da değerlendiren eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Arda Güler'in frikik golünü öne çıkardı, takımın savunmasını ve hücum hattını eleştirdi.

Milliler, 20. dakikada Arda'nın yaklaşık 30 metreden attığı frikik golüyle öne geçti. Belçika, 27. dakikada Kevin De Bruyne ve 30. dakikada Charles De Ketelaere'nin golleriyle üstünlüğü aldı. Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçından da puansız ayrılan Türkiye, gruptaki beş karşılaşmada puan alamadı.

"ARDA; KOÇUM, NE YAPTIN, NE ETTİN!"

Arda'nın maç boyunca etkili oynadığını belirten Kahveci, golü şu sözlerle değerlendirdi:

“Arda maç boyunca çok da iyi oynadı, çok etkili de oynadı ama öyle bir frikik golü attı ki, hem de uzak mesafeden şahane bir gol attı. Arda Güler; koçum, ne yaptın, ne ettin! O top çıkmaz abi. O golle çok da umutlanmıştık, belki bu sefer puan ya da galibiyet alırız diye. Arda’ya eşlik edilmesi lazım, Arda’nın daha da iyi kullanılması lazım.”

Kahveci, topun gidişi, kavisi, şiddeti ve ulaştığı nokta açısından golü çok beğendiğini ifade etti.

"ÇOK ACI VERİCİ"

Belçika'nın kısa sürede bulduğu gollere dikkat çeken Kahveci, De Bruyne'nin boş bırakılmaması gerektiğini söyledi. Doku'nun performansını da öven yorumcu, Türkiye'nin ikinci yarıdaki oyuncu değişikliklerinin ardından Hakan ve Deniz ile pozisyonlar bulduğunu ancak sonucun değişmediğini belirtti.

Kahveci, “Defansif olarak 3 dakikada 2 gol yemek bu seviyelerde çok acı verici” dedi.

Son dönemdeki sonuçlardan duyduğu üzüntüyü de dile getiren Kahveci, son sekiz resmi maçta Amerika karşısında bir galibiyet alındığını, yedi karşılaşmanın ise yenilgiyle bittiğini söyledi. Avustralya, Paraguay, Fransa, İtalya ve Belçika yenilgilerini hatırlatan Kahveci, “Bu A Ligi bize zor geldi. Bu A Ligi oyuncu yer, teknik direktör yer. Üzülüyoruz” ifadelerini kullandı.

FORVET HATTINA ELEŞTİRİ

Sonradan oyuna giren Deniz Gül'ün, ilk 11'de başlayan Enes Ünal'dan daha iyi oynadığını savunan Kahveci, “Enes Ünal ve Deniz Gül’ü birleştir bir tane forvet çıkmıyor” dedi.

Deniz'in Galatasaray'da yeterince forma şansı bulamadığını belirten Kahveci, oyuncunun performansı nedeniyle değil, milli takım havuzunda olduğu için seçildiğini ileri sürdü. Osimhen'in sakatlığında da Barış'ın tercih edildiğini söyleyen Kahveci, Deniz'in üçüncü forvet konumunda olduğunu ifade etti. Kahveci, “Burada kimseye kızamayız çünkü Türkiye’de yerli forvet yetişmiyor” diye konuştu.

BERKE ÖZER İÇİN AÇIKLAMA ÇAĞRISI

Berke Özer konusuna da değinen Kahveci, sorunun çözülmüş olması halinde nasıl çözüldüğünün ve sorumluluğun kimde olduğunun açıklanması gerektiğini söyledi. Berke'nin oynamadığı için ayrılmış olması durumunda kendisinin oyuncuyu çağırmayacağını belirten Kahveci, kamuoyu önünde hata yapıldığının kabul edilmesi gerektiği görüşünü dile getirdi.