Galatasaray derbide Beşiktaş’a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı… Kontraspor Youtube kanalında Nihat Kahveci, Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi. Şampiyonluğun kaybedilmesi halinde herkesin gideceğini belirten Kahveci’nin konuşmaları şu şekilde: "Okan Buruk'a destek olunmalı. Destek olurlarsa eğer başarıya ulaşacaklar. Galatasaray şampiyon olamazsa sadece hoca değil, yönetim, en az 7 futbolcusu, malzemecisi, başkanı herkes bu kulüpten gider."

‘FENERBAHÇE ÇOK ŞEY KAYBEDER’

"Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a elenirse çok şey kaybeder. Galatasaray çok şey kaybetmez. Çünkü Fenerbahçe, Trabzonspor'u yenmek zorunda kalacak ve yeniden gerilim yaşanacak."

"Yunus Akgün, sezonun en sansasyonel futbolcularından birisi. Şu anda formsuz. Maçta bir tane olumlu hareketi yok. Galatasaray taraftarı da seni eleştiriyor."