Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın erteleme karşılaşmasında Galatasaray, İzmir'de Göztepe'yi Barış Alper, Allan (k.k.) ve Lemina'nın golleriyle 3-1 yendi. Puanını 67'ye yükselten Sarı-Kırmızılılar, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor'la puan farkını 4'e çıkardı.

"KIRILMA ANI 59. DAKİKA"

Maçı Kontraspor'da yorumlayan Nihat Kahveci, Cimbom'un yıldızı Mauro Icardi'yle ilgili dikkat çekici yorumlarda bulundu. Kahveci'nin sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"Maçın en kritik anı 59. dakika. Altıpas değil, 3 pas resmen. Janderson o topu nasıl dışarı vurmayı başardı, kimse anlayamadı. Yüz kere olsa aynı pozisyon 99'u girer. Bu sefer kaçtı. Atamadığı golün xG'si 0.95 ama futbol da böyle bir şey işte...

"ÇOK MÜCADELE ETTİ"

İlk yarıda özgüvenli bir Galatasaray vardı. Hele Göztepe 2-0'dan gelip 2-2 yapsaydı beraberlik, Galatasaray'a mağlubiyet gibi olurdu. Kalan 18 puanlık dilimde 4 puan farkla lider. Bugüne kadarki istatistikler Galatasaray yarışta buradan bırakmıyor diyor. Göreceğiz.

İkinci yarıyı biz konuşuyoruz ama sezon sonlarında bunlar unutuluyor. Siyahla beyaz gibiydi Galatasaray. Barış Alper Yılmaz çok mücadele etti. İkinci yarıda diğer takım arkadaşları gibi o da kötüydü."

"YÜZDE 99 GİTTİ"

Icardi'yi ilk 11'de görmeyince ben şunu düşündüm: 'Seneye yoksun, elveda' dendiğini düşündüm... Osimhen yokken sahada Icardi olmuyorsa, 'Teşekkür ediyoruz, buraya kadar' denildi diye düşünüyorum. Icardi için attığı atmadığı bir kenara bence önemli olan ruh hali. Kulübedeki halleri de biraz ona olan sevgiyi azalttı. Bence yüzde 99 sene sonu gitti."