Galatasaray deplasmanda Karagümrük’ün 3-1 mağlup edip zirve yarışında hata yapmadı… Maç sonunda yorumcu Nihat Kahveci sarı kırmızılıların iki yıldızını hedef aldı.

Kontraspor'da maçı değerlendiren eski milli futbolcu Nihat Kahveci’nin açıklamaları şu şekilde: "Yunus ne oldu sana? Bak Mart'ta milli maç var, Milli Takım oyuncususun. Tamam, sakatlandın, döndün, özveriliydin ama son 3 maçtır yoksun. Belki de 4 maçtır hiç yok. Temposu yok, topu alıp driblingi yok, şutu yok, düzgün ortası yok."

OSIMHEN YALNIZ KALIYOR

"Barış Alper Yılmaz, bu iş sadece koşmakla olmuyor. Bugün yine koştu ama olmaz. Galatasaray'ın kenarında oynayan iki oyuncu üretmedi mi ön tarafta Osimhen yalnız kalıyor, ne yapsın?" ifadelerini kullandı.