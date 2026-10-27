Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta gülen taraf 2-1'lik skorla Galatasaray oldu.

Nihat Kahveci, derbinin ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Kontraspor'da açıklamalar yapan Kahveci Galatasaray'ın oyununu överken, ''Galatasaray, Fenerbahçe karşısında maçın ilk yarısında kusursuza yakın oynadı. Hatta maçın tamamına yakınında rakibine büyük üstünlük kurdu. Çok daha farklı bir skor ortaya çıkabilirdi. Galatasaray’ın geriden oyun kurulumunu, hücum organizasyonlarını ve oyuncular arasındaki pas bağlantılarını gördük. Belli ki bu takım çalışmış, tekrar etmiş ve sahaya planını yansıtmış'' dedi.

''ÜÇ PASI BİLE YAPAMADI''

Fenerbahçe'yi eleştiren Kahveci, ''Fenerbahçe ise ilk 16 dakikada üç pası bile yapamadı. Koca Fenerbahçe’nin oyun planı, uzun toplardan ve bireysel hamlelerden ibaretti. Galatasaray’ın karşısında organize bir oyun ortaya koyamadı'' ifadelerini kullandı.

''İSMAİL HOCA, BIRAK ABİ''

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın istifa etmesi gerektiğini belirten Kahveci, "İsmail Hoca, bugün bırak abi. Bu kadar aciz futbol oynatıyorsan bırakırım. Başkanın sözlerini duyup bu derbiyi kaybediyor, ilk 45 dakikada bu futbolu oynatıyorsan bile bırakırım. Zorla niye yapışıyorsun hocam?" şeklinde konuştu.