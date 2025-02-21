Eski milli yıldız ve yorumcu Nihat Kahveci, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-0'ın rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalan ve adını son 16 takım arasına yazdıran Fenerbahçe'yi Kontraspor YouTube kanalında değerlendirdi.

Kahveci, performansıyla maça damga vuran sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı Yusuf Akçiçek için övgü dolu ifadeler kullandı ve pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi için iddiada bulundu. İşte o yorumlar...

'AYAKLARI YERE SAĞLAM BASIYOR'

"Geriden oyun kurulumunda Fenerbahçe'nin atakları hep Yusuf Akçiçek'in tarafından. Solda Kostic öne gidiyor, Szymanski araya giriyor. Szymanski yoksa Tadic araya giriyor. Hep nereden? Yusuf'un oradan. Ayağı da temiz. Kafa topları da iyi. Gördüğüm kadarıyla da açıklamalarına baktığımda maç önü ve sonu konuşmaları mütevazi, ayakları da sağlam yere basıyor."

'MAŞALLAH NAZAR DEĞMESİN'

"Mourinho'dan inanılmaz güven almış, buralarda oynatıyor. Daha ne olsun! Parantezi açıp kapatmayalım. Devam, devam, devam... Gerçekten övülesi. Maşallah diyelim nazar değmesin."

'DERBİDE 11'DE OYNAR, BEN YAZARIM'

"Yurt dışından biri istese Mourinho önerir. Gerçekten o kadar iyi oynuyor. Ve şu anda derbi geliyor. Çağlar ile Djiku dönecek mi dönmeyecek mi? Djiku'nun dönme ihtimali konuşuluyordu. Sonuçta son maçta da süre almayan bir oyuncuyu oynatacağını düşünmüyorum. Yusuf derbide ilk 11'de oynar. Ben yazarım."