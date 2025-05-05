Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek zirve yarışında dengeleri değiştirdi.

Derbinin ardından eski futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho ve maçın hakemi Yasin Kol'a sert eleştirilerde bulundu.

'MOURINHO NE KATTI?'

Jose Mourinho'nun takıma bir katkısı olmadığını ifade eden Kahveci "Bir soru sorarak başlamak istiyorum. Fenerbahçe'nin puanı 75, Beşiktaş'ın puanı 55. 20 puan fark var. Beşiktaş, Fenerbahçe'yi iki maçta da yenmesine rağmen bu fark var. Sizce oynanan oyunda 20 puanlık fark var mı? Sadece bir maç olarak düşünen Fenerbahçe yönetimi... Jose Mourinho, derbiler için 'Bir maçtan fazlası değil' dedi. Bugün de öyle oynadı.

İlk Beşiktaş-Fenerbahçe maçına dönelim. 26 kupalı Mourinho dedi ki: '10 kere oynasak 1'ini kaybederiz.' N'oldu Mourinho? İki maçı da kaybettin. Ali Koç, Mourinho'nun seneye de kalacağını söyledi ama bana takıma ne kattığını söyleyebilir misiniz?" dedi.

YASİN KOL'A SERT SÖZLER

Beşiktaş'ın kadro tercihlerine değinen tecrübeli futbol adamı "Beşiktaş, şaşırtmaya devam ediyor. Bir daha böyle bir sezon yaşanacak mı bilmiyorum. İç sahada 'Tek namağlup şampiyon benim' dedi Galatasaray'ı yendi. Süper Kupa'yı aldı. Avrupa Ligi favorilerinden Athletic Bilbao'yu yendi. Lyon'u deplasmanda yendi. Fenerbahçe'yi içeride dışarıda yendi. Seneye kağıt üzerinde üstün olduğu Samsun, Başakşehir maçlarına başka kadro kursun. Beşiktaş, 'Derbiyi kazandık, kadromuz yeterli' diye düşünmemeli. Beşiktaş, bu yarışın içinde olmalı. Bu galibiyetleri alıyorsan yarışta olacaksın." ifadelerini kullandı.

Son olarak maçın hakemini eleştiren Nihat Kahveci "Yasin Kol hepsinden kötü! Faulleri vermedi, olmayanlara faul verdi. Yasin Kol, çık ağabey ya artık hayatımızdan! Böyle hakemliği ben de yaparım. VAR'sız yaparım hem de Yasin Kol'un yaptığı hakemliği." diye konuştu.