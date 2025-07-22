Eski milli oyuncu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin kurasını değerlendiren Nihat Kahveci şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe, Feyenoord'u geçemedi. Ligde 2-3 maç, ağustos ayında herhangi bir puan kaybı sonrası ne başkan ne yönetim ve Mourinho da kalmaz. Seçimde gider yeni teknik direktör gelir. Normali budur. Eğer Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u geçemezsen, ligde puan kaybedersen Fenerbahçe taraftarları zaten yıllardır hayal kırıklığı yaşıyor, tam depresyona girerler.''

'7 YIL KİMSE KALAMIYOR'

''Fenerbahçe camiasında özellikle son dönemde iletişim eksikliklerinden bahsettiğimiz için. Ne olacağını da bilemem ama başka camiada zaten hiçbir başkan 7 yıl şampiyon olmadı mı kalamıyordu, Fenerbahçe'de kalıyor.''

'TARAFTAR DEPRESYONA GİRER'

''Mourinho geliyor, ligin ilk maçından itibaren 'Bu ligin şampiyonu belli' diyor. Maç sonu hiç futbol konuşmuyor, hep saha dışını konuşuyor. 11 puan fark yiyor ve kalıyor. Yönetimin, Mourinho'nun devam etmesi bu söylediğim durumda bana çok anormal gelir. Devam da ederlerse şaşırmam.''